Tram 19, al via lavori sui binari. Navette sostitutive: ecco il percorso

Da lunedì 6 luglio partono i lavori sulla sede tranviaria di viale delle Milizie. Dureranno fino al 24 luglio e la linea tranviaria 19 sarà sostituita da bus navetta tra Valle Giulia e piazza Risorgimento. Ecco il percorso che verrà seguito: verso piazza Risorgimento, da ponte Matteotti la linea proseguirà per via Settembrini, viale Mazzini, viale Angelico e via Barletta. Verso Valle Giulia, da via Ottaviano le navette proseguiranno su viale Giulio Cesare, via Lepanto e viale delle Milizie.

Prevista, nello stesso periodo, anche una deviazione per 9 linee bus. Di seguito i dettagli.

Sempre dal 6 luglio la 70 diretta a piazzale Clodio da via Lepanto proseguirà per via Ferrari, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie.

La 490, in arrivo dalla stazione Tiburtina, da ponte Matteotti proseguirà su via Settembrini, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie. In direzione contraria, da viale Giulio Cesare continuerà su via Lepanto e viale delle Milizie. La 590, in arrivo da Cinecittà da ponte Matteotti proseguirà su via Settembrini, viale Mazzini, viale Angelico e via Barletta. In direzione contraria, da via Ottaviano transiterà su viale Giulio Cesare, via Lepanto e viale delle Milizie.

La 913, proveniente da piazza Augusto Imperatore da via Lepanto proseguirà per via Ferrari, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie. La 990, in arrivo da piazza Cavour, da viale Giulio Cesare continuerà su via Lepanto, via Ferrari, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie.

Per le linee di bus notturne, dalla notte tra il 6 e 7 luglio la NMA direzione Battistini da ponte Matteotti proseguirà su via Settembrini, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie. In direzione contraria, da viale Giulio Cesare continuerà su via Lepanto e viale delle Milizie.

La N3S, dal lungotevere delle Armi proseguirà su via Settembrini, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie. La N3D, invece, da via Ottaviano transiterà su viale Giulio Cesare, via Lepanto e viale delle Milizie. La N913, in arrivo da piazza Venezia, da via Lepanto continuerà su via Ferrari, viale Mazzini, viale Angelico e viale delle Milizie.