Colombo: vigili assenti e traffico in tilt, gli sfoghi sul web: "Raggi pensa solo alla funivia"

Mancano i vigili e il traffico sulla via Cristoforo Colombo, tra Ostia e l'Eur, va in tilt in entrambe le direzioni. I semafori, che non sono sincronizzati per gestire l'enorme flusso di auto nelle ore calde, non garantiscono l'andamento voluto dai lavoratori e da chi deve raggiungere la meta stabilita.

I vigili, alcuni in assemblea e altri impegnati stasera all'Olimpico, sono insomma vitali. Gli abitanti del X Municipio e dell'Eur così si sfogano e lo fanno scrivendo su Facebook, sull'ormai noto gruppo 'C'è vita sulla Colombo'. Lì i commenti si susseguono: "Ho impiegato 30 minuti solo per percorrere 300 metri prima del semaforo", dice qualcuno. "Sono uscito di casa dall'Infernetto alle 8 e alle 9 sono ancora a Malafede, uno schifo", scrive un altro.

Nicoletta è più dura: "Ho impiegato un'ora e venti minuti per percorrere 5 chilometri e non so perché. Questo non lo accetto e non lo dobbiamo accettare mai! Ci meritiamo rispetto perché siamo degli onesti cittadini che pagano le tasse. Vorrei fare qualcosa ma l'impotenza di fronte a questo mi fa incavolare. Vi prego facciamo qualcosa".

Poi il dibattito si sposta sul tema del momento, la funivia di Casalotti, e c'è chi se la prende con la sindaca Virginia Raggi: "Pensa solo alla funivia ormai. Servirebbe qui, magari così arriviamo all'Eur", scrive Manuela mentre Marica è perplessa: "Invece di pensare alle cose seria, propone la funivia. Bah".

Intorno alle 11, poi, a complicare le cose anche un sinistro. Lieve ma che ingolfa ancora di più la circolazione. Succede tra due auto all'altezza del chilometro 20,100 sulla corsia centrale causando così ulteriori rallentamenti su via Ermanno Wolf Ferrari. La giornata è ancora lunga.