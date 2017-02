Tangenziale Est chiusa per accertamenti tecnici: traffico e disagi

Inizio settimana difficile per gli automobilisti romani alle prese con traffico e rallentamenti sulla Tangenziale Est, chiusa nei pressi della Galleria della Nuova Circonvalazione Interna, direzione via Salaria, dallo scorso venerdì in seguito all'incidente stradale che ha visto un'automobile volare letteralmente da un'altezza di oltre cinque metri nel deposito Atac di Portonaccio sottostante all'arteria stradale. Un sinistro che ha riacceso i riflettori sulla curva che molti residenti definiscono "maledetta", con l'avvio di accertamenti tecnici atti a migliorare la sicurezza di quel tratto di strada.

PERCORSO ALTERNATIVO - I lavori hanno cominciato a prendere corpo come detto lo scorso 9 febbraio, passato il weekend senza particolari difficoltà, vista la naturale diminuzione del traffico nel tratto di Tangenziale in questione, alla ripresa della settimana gli automobilisti in arrivo da San Giovanni e dal Trochetto dell'A24 si sono trovati alle prese con disagi e rallentamenti. La circolazione è infatti deviata sul vecchio tracciano della Tangenziale Est. Per chi proviene dalla diramazione della A24 il traffico veicolare viene deviato solo in direzione di San Giovanni. Per chi proviene da via del Foro Italico in direzione San Giovanni chiusa la svolta di inversione di marcia rampa di immissione della diramazione A24.

RALLENTAMENTI - Un lunedì difficile per chi transita la Tangenziale anche nella zona della Moschea, con rallentamenti in direzione stadio Olimpico a causa di un incidente. Traffico rallentato, oltre che nel tratto urbano fra A24 e Galla Placidia, anche fra largo Lanciani e via della Batteria Nomentana, sempre direzione Salaria. Code a tratti infine ancora sull'A24 dal Gra alla Galleria Pittaluga. Inoltre LuceVerde segnala difficoltà sul Viadotto della Magliana in direzione Eur. Rallentamenti sul Raccordo Anulare, da via Casilina a via Appia in carreggiata interna ed altri rallentamenti sui seguenti tratti: via Flaminia, dal Gra a Corso Francia; via Salaria dal Gra in direzione Centro; sul Gra, per un incidente, da via Casilina a via Tiburtina in carreggiata esterna.