Traffico di Natale: dal Raccordo Anulare all'A1, code chilometriche sulle strade

Traffico sul Grande Raccordo Anulare. Code in direzione dell'A1. Auto bloccate a Roma. E' l'ennesima giornata a passo d'uomo per chi è alla guida dento e fuori il Gra. Le feste di Natale hanno alimentato intasato le strade creando code chilometriche. Tanti gli automobilisti che, dal cellulare, cercano strade alternative per evitare i disagi ma le arterie sono tutte da bollino rosso.

Tutto è iniziato da questa mattina con un incidente nella galleria della Tangenziale est in direzione di via Salaria con tanto di chiusura, per due ore, dello svincolo dell'A24, fino alla Nomentana in direzione Stadio Olimpico. Poco più tardi sulla diramazione di Roma Sud, tra Monteporzio Catone ed il bivio per la A1, si sono formati infatti 11 chilometri di coda per un incidente.

Traffico e code che, dopo una pausa nel primo pomeriggio, sono aumentate della 17 in poi. Nella carreggiate interne ed esterne del Raccordo Anulare le auto restano incolonnate. Le situzioni più critiche alle uscite tra Guidonia Montecelio e l'innesto con la A24, ma anche con tra Bivio diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione sud. Cade a tratti anche tra il bivio A1/diramazione Roma Nord e Ceprano con traffico intenso.

In città, invece, caos sulla via Cristoforo Colombo e la via del Mare, sia verso Roma che verso Ostia ma anche in via di Salone per un incidente all'altezza dell'autostrada Roma - Teramo che ha comportato alla chiusura temporanea delle strada all'altezza di Case Rosse.