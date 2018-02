Viabilità, traffico a Roma: code su A24 e Raccordo Anulare

Il traffico è intenso complice il maltempo. Sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata interna, ci sono code a tratti dalla Flaminia alla Roma-Fiumicino, mentre in esterna si sta in fila dalla Roma-Fiumicino alla Cassia bis. Congestionato tutto il tratto urbano della A24, 5 chilometri di code dal Raccordo a Portonaccio verso la Tangenziale est con difficoltà di immissione. Nel senso di marcia opposto, il traffico è rallentato da Tor Sapienza al Raccordo.

Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l’Eur. Disagi verso l’Eur anche sulla Pontina da Tor de' Cenci a viale Europa. Le consolari: traffico intenso verso Roma sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone, sulla Salaria da Monterotondo scalo a Settebagni e sulla Nomentana da Tor Lupara allo svincolo con la Nomentana bis.

Infine la situazione sull'Appia, si procede a rilento da Albano laziale fino a Capannelle con picchi all’altezza di Frattocchie, Santa Maria delle Mole e Ciampino.