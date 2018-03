Sciopero, traffico in tilt: a Porta Maggiore bloccati anche scooter e moto

Roma in tilt per lo sciopero. Dalle 8.30, come previsto, sono iniziati i disagi. Ad eccezione della metro B tutte le linee su ferro hanno chiuso. Dalle 11.30 anche la linea blu della metropolitana, nella diramazione B1, ha chiuso i battenti. I maggiori disagi però in superficie. Bus e tram viaggiano con il contagocce. Fermate strapiene e mezzi che tornano al deposito. Impazzita la viabilità.

Traffico congestionato in ingresso nella Capitale

Secondo quanto comunica Astral sul Grande Raccordo Anulare traffico molto intenso sull’intero anello: in carreggiata interna, code dalla Cassia alla Roma-Fiumicino, in esterna, invece, dalla Casilina alla via del Mare. Sul Tratto urbano della A24, 5 km di code dal Raccordo alla Tangenziale est, in direzione del centro, mentre nel senso di marcia opposto si rallenta da Tor Cervara al Raccordo. 2 km di code anche sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per le difficoltà di immissione. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton, verso l’Eur. Disagi verso l’Eur anche sulla Pontina, si sta in fila da Tor De’ Cenci a viale Europa. Si rallenta sulle principali Consolari in entrata a Roma: sulla Cassia da La Storta a Tomba di Nerone, sulla Casilina da Laghetto al Raccordo, e infine sull’Appia da Santa Maria delle Mole a Capannelle.

Roma bloccata

Pesanti i disagi in città. Il nodo di Porta Maggiore è finito bloccato. Come accade spesso l'anello della piazza si è chiuso, imprigionando auto e moto all'interno. "Per dieci minuti siamo rimasti imbottigliati", racconta un motociclista a RomaToday. "Scene comiche con i centauri che hanno abbandonato le moto in mezzo al traffico per l'impossibilità di muoversi". Una fila interminabile, da San Giovanni fino allo Scalo di San Lorenzo. A sbrogliare la matassa l'intervento di due vigilesse.

Traffico paralizzato anche sul Muro Torto dove, complice la riduzione di carreggiata per lavori, si sono registrate code sia da piazzale Flaminio, sia dal Nomentano. Rallentamenti anche sul Lungotevere. Disagi anche sulla via Aurelia, sulla Colombo e su viale Marconi.