Dal Foro Italico al Raccordo: traffico in tilt, le strade della Capitale da bollino rosso

Il traffico di Roma oggi 17 maggio è da bollino rosso. Complice la chiusura di tante strade in zona stadio Olimpico e qualche incidente. Così il rientro dal lavoro, per i romani, si trasforma in un'odissea. In vista della finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio e dei concomitanti Internazionali di tennis la zona del Foro Italico è off limits

Per agevolare l'afflusso e il deflusso pedonale, sono state chiuse via dei Robilant, via Antonino da San Giuliano, viale Tor di Quinto (dalla Tangenziale verso lo stadio), viale Boselli, via Capoprati, viale dei Gladiatori, piazzale della Farnesina (ad eccezione dei motorini diretti nelle aree di sosta a loro dedicate e delle auto dirette negli stalli di sosta per disabili), via Morra di Lavriano (anche qui ad eccezione dei motorini diretti nelle aree di sosta a loro dedicate e delle auto dirette negli stalli di sosta per disabili in questo caso presenti su via dei Gladiatori e su via de Amicis (da via della Camilluccia a piazzale dello Stadio Olimpico).

Senso unico sul lungotevere, da piazzale Maresciallo Giardino fino a piazza Lauro de Bosis. Senso unico anche su Ponte Duca D'Aosta verso lungotevere Flaminio. Deviazione del traffico da piazzale di Ponte Milvio, sulla Cassia. Chiusure al traffico "a vista" sui lungotevere della Vittoria e Oberdan.

Non va meglio la situazione nei pressi del Muro Torto. Luceverde segnala rallentamenti tra via del Muro Torto e via Ludovisi, ma anche tra via Campania e via Boncompagni. Zona rossa anche tra via Prenestina e viale Castrense. Sul Lungotevere Flaminio poco oltre Piazza Gentile da Fabriano. Incidente anche in zona piazza Vittorio Emanuele II, altezza Via la Marmora.

Poi c'è anche la chiusura di via Vittorio Veneto per consentire lo svolgimento della Rievocazione della Mille Miglia, in direzione Piazza Barberini nel tratto e verso compreso tra Via Lazio e Via Ludovisi. Istituita disciplina provvisoria di traffico in via Lazio, via Lombardia e via Emilia.

già CHIUSA Via Veneto al momento #traffico congestionato sulle vie di zona di Porta Pinciana#luceverde https://t.co/lu7TYb2Yfr — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 17 maggio 2017

Traffico e code anche sul Grande Raccordo Anulare e sulla Cristoforo Colombo dove, verso la rampa del Gra in direzione Roma, si segnala la presenza dei Vigili del Fuoco sul posto che sono stati chiamati per spegnere un incendio di sterpaglie sullo spartitraffico che ha generato disagi alla circolazione.