Traffico illecito di rifiuti: tredici arresti. Indagini partite dal centro Ama di Mostacciano

Traffico illecito di rifiuti a Roma. Sono 23 le persone accusate a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, corruzione, furto aggravato e peculato. Il blitz alle prime luci dell'alba da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale ed i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma, quelli Forestali di Roma e Latina.

Gli investigatori hanno eseguito una serie di misure cautelari personali e reali emesse dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. Si tratta di 13 custodie cautelari agli arresti domiciliari, 10 obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e il sequestro preventivo di 25 autocarri.

Il blitz ha visto impiegati circa 200 uomini tra militari e agenti su diversi obiettivi tra Roma e Cisterna di Latina. L’operazione costituisce l’esito di un’articolata attività di indagine avviata alla fine del 2017 sul Centro di Raccolta AMA di Mostacciano dalla Polizia Locale di Roma Capitale, anche a seguito di alcune segnalazioni su presunte irregolarità.

L’indagine, successivamente sviluppata con i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria di Roma e quelli Forestali di Roma e Latina, coordinati dalla Procura della Repubblica, ha consentito di porre fine ad una vera e propria attività continuativa ed organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

"L'importante operazione di questa mattina è l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di un sodalizio criminale dedito al traffico e smaltimento illecito di rifiuti, mette in evidenza ancora una volta i delicati compiti, le capacità investigative ed l'importanza del ruolo rivestito dalle Polizie Locali in un settore particolare come quello della sicurezza - afferma in una nota Marco Milani, Coordinatore Romano UGL della Polizia Locale -. Nell'esprimere un plauso ai caschi bianchi romani per l'importante operazione conclusa e per la quotidiana battaglia contro il crimine, anche di natura ambientale ed a favore della salubrità del teeeirorio, non possiamo non richiamare Sindaca e Governo a riconoscere quanto prima le diverse e delicate funzioni degli appartenenti alla Polizia Locale, rispetto al resto degli impiegati Comunali".

"Esortiamo quindi il ministro Salvini - conclude Milani - ad accelerare l'iter di riforma della legge quadro sulla Polizia Locale che, ferma al 1986 lascia di fatto i poliziotti locali d' Italia privi delle medesime garanzie e tutele dei colleghi di altre forze e la Sindaca di Roma Virginia Raggi, al pari degli altri primi cittadini d'Italia a differenziare anche in sede di contrattazione decentrata il trattamento dei caschi bianchi rispetto al resto degli impiegati comunali ed a recepire quanto prima, le normative regionali in materia, con la relativa riforma di gradi e funzioni, purtroppo nella Capitale ancora disattesa".