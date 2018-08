Porta Maggiore: lavori sui binari del tram, traffico in tilt a Scalo San Lorenzo

Agosto, la Capitale si svuota in città ma si riempie a Porta Maggiore. Auto imbottigliate nel traffico dove automobilisti e scooteristi hanno cominciato a fare i conti con gli inevitabili disagi dovuti all'annunciato inizio dei lavori per la sostituzione dei binari nella zona. Come programmato sono infatti cominciato lo scorso 30 luglio le opere di ammodernamento della linea ferrata della zona, nella quale oltre a non circolare i mezzi pubblici su ferro sono stati attuati divieti, deviazioni e limitazioni alla normale viabilità. Oltre che nell'area di piazzale Labicano i maggiori disagi sono vissuti dagli automobilisti costretti a fare il giro su viale dello Scalo di San Lorenzo, dove sono stati interdetti anche i passaggi tra i due sensi di marcia. Pesanti le ripercussioni, attenuate dalla minore presenza di vetture in circolazione in estate.

Traffico a Scalo San Lorenzo

Le difficoltà anche nella stessa Porta Maggiore, soprattutto nel tratto che dalla Prenestina porta alle zone di Termini e Santa Croce in Gerusalemme, con i mezzi costretti a girare per l'appunto su viale dello Scalo di San Lorenzo. Questo l'elenco delle limitazioni e delle deviazioni poste in essere con l'inizio dei lavori.

Le strade chiuse a Porta Maggiore

In particolare in via Eleniana è stato istituito il divieto di fermata lato destro nel tratto compreso tra piazza di Porta Maggiore ed via Sebastiano De Grandis; chiusura al transito veicolare della sede tranviaria nel tratto compreso tra piazza di Porta Maggiore e via Sebastiano De Grandis; chiusura al transito veicolare della sede tranviaria nel tratto compreso tra via Eleniana e piazzale Labicano; chiusura al transito veicolare della corsia laterale sinistra di accesso a piazzale Labicano altezza via G. Sommeiller.

Divieto di transito e strade chiuse a Porta Maggiore

In Piazza di Porta Maggiore chiusura al transito veicolare del fornice di collegamento nel tratto compreso tra piazza di Porta Maggiore e piazzale Labicano. Sempre in piazza di Porta Maggiore disposta la chiusura al transito veicolare della corsia tranviaria situata nel fornice sinistro nel tratto compreso tra viale dello scalo di San Lorenzo e via Giolitti.