In 60.000 pazzi per gli sconti: corsa all'Outlet di Castel Romano, ore di fila sulla Pontina

Niente partite, una tipica domenica da ottobrata romana e soprattutto i mega sconti dell'Outlet di Castel Romano. Mescolate ed avrete una domenica di ordinaria follia. Siamo a Castel Romano, nella zona del Centro McArthurGlen. Qui era in programma l'edizione autunnale del Fashion Festival: imperdibili occasioni al -70% sul prezzo outlet, con 300 prodotti di oltre 100 brand in offerta.

Tanto è bastato per attirare in zona oltre 60.000 persone. All'Outlet lunghe code dalle prime ore della mattinata un po’ dappertutto, per ogni tipo di abbigliamento, accessori e prodotti per la casa. Sin qui tutto bene, con il centro allietato anche dalla presenza di aperitivo gratuito e di intrattenimento per i bambini. Un successone che ha tenuto gli shopping addicted all'interno del centro per diverse ore.

Il risultato si è visto all'uscita, con scene di ordinaria follia, con centinaia di automobilisti imprigionati nell'area di Castel Romano. Se infatti l'affluenza, pur massiccia, aveva comportato attese normali, nel momento del deflusso è esploso il caos.

"Due ore per raggiungere la Pontina dove poi ci siamo mossi a passo d'uomo", racconta Alessia, 30enne di Garbatella. "Vigili? Neanche l'ombra e come ti sbagli", aggiunge Antonella di Centocelle. Sui social gente che lanciava allarmi chiedendo di mandare la polizia locale: "Siamo intrappolati".

Sul posto per regolare la viabillità a tratti congestionata sono intervenute diverse pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, alle prese anche con auto in sosta selvaggia che hanno incastrato diversi automobilisti negli stessi parcheggi dell'Outlet. Ad aggravare la situazione anche due incidenti stradali, uno rilevato dai vigili urbani e l'altro dalla PolStrada, sinistri lievi, senza feriti che hanno bloccato ulteriormente la viabilità della Pontina già provata dall'assalto dei 60mila romani a caccia di offerte.