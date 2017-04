Pasquetta: pienoni nei parchi e primi tuffi ad Ostia. Traffico al rientro verso Roma

I romani hanno invaso il litorale a Pasquetta. Ostia, Fiumicino, Fregene, i Cancelli e Maccarese hanno registrato il pienone. Prime tintarelle sulle spiagge e pienone nei parchi dove in tanti si sono concessi la caratteristica braciolata.

A parte un po' di vento, la giornata di sole e la temperatura gradevole hanno invogliato tanti a mettersi in costume e qualcuno, più temerario, si è concesso il primo tuffo in mare. I stabilimenti si sono fatti trovare pronti con i primi servizi, mentre le spiagge attrezzate e i chioschi in attesa dei bandi estivi sono state abbandonate a loro stesse.

Grande affluenza anche nella pineta di Castel Fusano e a quella dell'Acqua Rossa. Gettonati da comitive e famiglie i parchi pubblici, come quello di Villa Guglielmi a Fiumicino, ma anche l'Oasi Wwf di Macchiagrande, che sta registrando grande affluenza, la zona boschiva, la pineta di Fregene, il Bosco della Signora a Torrimpietra.

C'è invece chi ha colto l'occasione per trascorrere la giornata all'insegna dell'archeologia, grazie all'apertura straordinaria e gratuita, fino alle 18, dei Porti imperiali di Claudio e Traiano di Fiumicino e ad Ostia Antica. Pienone anche a Cerveteri e Cerenova. A vigilare la Polizia Locale, la Protezione Civile, la Polizia e i Carabinieri con le pattuglie a cavallo.

Verso le 17:30 poi il rientro con il traffico in tilt sulle consolari. Sulle consolari e sulle principali strade con la polizia municipale che ha installato decine di autovelox, come ai caselli autostradali. Tolleranza zero non solo per il mancato rispetto dei limiti di velocità ma anche per la guida in stato di ebbrezza alcolica.

Pontina, Ardeatina, Appia, Cassia e Aurelia hanno sofferto pesanti rallentamenti della circolazione con ripercussioni sul Grande Raccordo Anulare. Traffico e conde anche sulla via del Mare, la via Ostiense e la Cristoforo Colombo in direzione della Capitale.