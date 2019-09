Maltempo: chiuso il sottopasso Ignazio Guidi, traffico paralizzato su Muro Torto

Traffico paralizzato e rientro in città amaro per i romani tornati a lavoro in questo primo lunedì di settembre. A determinare il congestionamento della circolazione stradale la chiusura del sottovia Ignazio Guidi e del sottovia corso d'Italia, all'altezza di piazza Fiume, che danno accesso al Muro Torto. A determinare la chiusura un problema di natura tecnica che ha provocato una perdita d'acqua con successivo intervento del personale addetto poi messossi subito a lavoro per cercare di risolvere il problema.

Le chiusure sono state disposte dal SIMU (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) alle 15:20 di domenica 1 settembre con l'istituzione del divieto di transito "causa accertamenti tecnici allagamenti", del sottovia Ignazio Guidi, da Corso d'Italia, altezza uscita per via Campania, in direzione via Nomentana e piazzale della Croce Rossa.

Chiusure che hanno determinato le prime ripercussioni domenica pomeriggio a causa dell'afflusso di veicoli diretti allo stadio Olimpico dove si è poi giocato il derby fra Lazio e Roma con auto ferme nel traffico anche in uscita dall'impianto sportivo del Foro Italico.

Stamane scenario ancora più difficile con il traffico letteralmente paralizzato tra piazzale Flaminio e piazza Fiume, con tempi di percorrenza fino a 45 minuti, causa prosecuzione della chiusura del sottovia Ignazio Guidi e del sottovia corso d'Italia, all'altezza di piazza Fiume.