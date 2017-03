Sit in e cortei in centro: strade chiuse e traffico bloccato sul Lungotevere

Caos per le strade romane causa manifestazioni e sit in pieno in centro storico. Bocca della Verità stracolma di persone per la protesta indetta dalla UIL trasporti per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, e piazza Santi Apostoli con alcune centinaia di manifestanti della Multiservizi, con chiusura di via Petroselli e via dei Cerchi, sono stati sufficienti a paralizzare il lungotevere a metà mattina.

Lunghe code con auto incolonnate, ferme o in movimento a passo d'uomo. Venti minuti, a bordo di una moto, per percorrere il tratto compreso tra piazza dell'Emporio e Castel Sant'Angelo. Idem nella direzione opposta tra San Pietro e Trastevere. Tutto bloccato. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. Una manifestazione anche in via Molise, zona via Veneto, davanti al Ministero dello sviluppo economico.