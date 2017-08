Yogurt e assorbenti per nascondere la cocaina: sequestrati 55 chili all'aeroporto

Yogurt, assorbenti e doppifondi di bagagli per nascondere sostanze stupefacenti . Queste le tecniche utilizzate dai 17 corrieri della droga intercettati e bloccati all’aeroporto di Fiumicino. I trafficanti sono stati trovati in possesso di 55 chilogrammi di cocaina purissima. L’operazione denominata “vecchio continente” ha visto impegnate le fiamme gialle di Fiumicino in collaborazione con l’agenzia delle Dogane.

I sistemi per occultare la droga

Ingegnosi e disparati i sistemi utilizzati dai viaggiatori per occultare le droga. Sette chili di cocaina purissima sono stati ritrovati all’interno di 6 barattoli di yogurt in arrivo dal Perù. Un trafficante colombiano ha trasportato 400 grammi di stupefacente purissimo all’interno di un assorbente intimo. Tra gli arrestati anche corrieri della droga che hanno utilizzato i soliti metodi tradizionali per il trasporto delle sostanze stupefacenti come il doppiofondo dei bagagli o l’ingerimento degli ovuli di cocaina. Settantacinque il numero di ovuli ingeriti, invece, da un trafficante in arrivo da Buenos Aires. La quantità di droga sequestrata e la purezza delle sostanze avrebbe consentito un guadagno di circa 20milioni di euro per una produzione che si aggira intorno al milione di dosi.

La rotte della droga

L’ operazione si è svolta nell’ambito di azioni di contrasto alla criminalità nel periodo estivo ed è stata avviata a seguito di attività di intelligence ed analisi dei dati relativi ai passeggeri in arrivo e in transito. Le indagini hanno fatto emergere nuove modalità di trasporto delle sostanze stupefacente. Non solo, hanno anche evidenziato come vengano messi in atto più scale in Europa prima di giungere all’aeroporto di Roma così da rendere più difficile l’identificazione.