Pontina, cantiere mobile per le buche: code in direzione della Capitale

Astral al lavoro lungo la Pontina per lavori al manto stradale dissestato dopo le continue piogge degli ultimi giorni (qui la notizia). Il servizio Astra Infomobilità comunica la presenza di un cantiere in movimento per lavori sulle buche e il ripristino della sicurezza stradale all'altezza della città di Aprilia. Lo scrive LatinaToday.

Inevitabili disagi si sono creati però per gli automobilisti che percorrono l'arteria stradale, con code registrate tra via Selciatella e via Vallelata in direzione della Capitale.