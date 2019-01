Gestori sale slot bloccano traffico sul Raccordo per protesta e provocano tamponamento

Erano diretti ad una manifestazione programmata per le 15:00 al Mise. In auto sul Grande Raccordo Anulare hanno pensato bene di dare un assaggio della loro protesta, rallentando il traffico sino a creare una sorta di 'tappo', per poi causare con un tamponamento fra auto che sopraggiungevano all'altezza della fila. A creare disagio i gestori degli apparecchi di intrattenimento (sale slot e videopoker) in protesta contro l'aumento delle tassazioni delle slot machine.

Il tappo è stato formato intorno alle 11:30 di stamattina sulla carreggiata esterna del GRA, creando disagi alla normale circolazione dalla Prenestina alla Diramazione Roma Nord. Necessario l'intervento della Polizia di Stato e della Polizia Stradale che ha poi stroncato la protesta non autorizzata nel volgere di breve.

I manifestanti, circa 400, si ritroveranno alle 15:00 sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico.