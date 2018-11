Autocisterna perde carico in autostrada: traffico in tilt

Traffico in tilt sulla autostrada A1, direzione Napoli. All'altezza Valmontone, poco dopo Roma, una autocisterna contenente ossigeno liquido refrigerato, ha perso il carico chiedendo soccorso per una vistosa perdita della su citata sostanza.

Sul posto in pochi minuti sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con supporto di NBCR e carro travaso, in funzione della operazione del passaggio del liquido in un'altra cisterna. Il traffico veicolare è rimasto fortemente rallentato.