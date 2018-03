Rifornivano di marijuana i trafficanti di Roma est, sgominata banda

Rifornivano di marijuana i trafficanti di Roma est. A decapitare la banda con base operativa in un'abitazione di Finocchio, periferia est della Capitale, i carabinieri della stazione di San Gregorio da Sassola che hanno arrestato tre persone, due italiani di 54 e 40 anni ed un albanese, sempre 40enne. La banda è stata trovata in possesso di 71 chili di marijuana, già ripartita in balle termo-sigillate ed occultate in un deposito in vicolo di Forma Rotta, nel territorio del VI Municipio delle Torri, oltre ad una modica quantità di cocaina.

Trafficanti di marijuana a Finocchio

Gli arresti dei carabinieri, effettuati sotto l'egida della Procura della Repubblica di Tivoli, al termine di un’articolata e mirata attività investigativa da cui sono poi scaturiti dei decreti di perquisizione personali e locali. L’ingente quantitativo di droga, già predisposto, confezionato e persino pressato "a vuoto", era così pronto per essere introdotto nel florido mercato degli stupefacenti dell’area est della Capitale.

Marijuana pronta a invadere Roma est

Nel corso delle perquisizioni gli inquirenti hanno rinvenuto e sequestrato anche diverse buste in cellophane, vario materiale per il taglio e la pesatura della sostanza, un congegno per la pressatura "a vuoto" dello stupefacente e la somma complessiva di 5.850 euro, frutto dell’illecita attività.

Doppio fondo nell'auto

La lente investigativa si è poi soffermata su un veicolo in uso agli indagati, una Citroen C4 sottoposta a sequestro, all’interno della quale erano stati artatamente ricavati doppi fondi ad hoc utili ad occultare e trasportare lo stupefacente verso i diversi canali della filiera, così da eludere gli ordinari controlli delle forze dell’ordine.

Sgominata banda di trafficanti

Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Roma Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, avanti alla quale dovranno altresì rispondere, in concorso, dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sostanza sequestrata è stata sottoposta agli accertamenti quantitativi e qualitativi presso i laboratori tossicologici competenti.