Termini: presa giovane trafficante di shaboo, trasportava 120mila euro di droga in valigia

Trasportava oltre tremila dosi di shaboo fuori la stazione Termini, a Roma. A finire in manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata una giovane cinese di 23 anni, proveniente dalla provincia di Firenze, notata dai Carabinieri mentre gironzolava in piazza dei Cinquecento, lasciando trasparire un certo nervosismo.

Durante il controllo, dal suo bagaglio sono spuntati ben 3.032 dosi di shaboo che, se immesse sul mercato, avrebbero potuto fruttare oltre 120mila euro. I preziosi e pericolosissimi cristalli di metanfetamina sono stati sequestrati mentre la ragazza è stata rinchiusa nella sezione femminile del carcere di Rebibbia.

Poco dopo, i Carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi anche per un cittadino del Gambia di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora, sorpreso mentre stava tentando di piazzare una trentina di grammi di marijuana all'incrocio tra via Giolitti e via Cialdini.