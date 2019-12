Minaccia gli operatori del SERD con due siringhe insanguinate: voleva più metadone

Voleva più metadone. Per questo un trentatreenne romano, con precedenti, si è presentato all’Ambulatorio Asl di via Appia Antica 220 con due siringhe sporche di sangue.

Il tossicodipendente non ha ritenuto fosse sufficiente la dose prevista per il trattamento terapeutico a cui era sottoposto. Voleva iniettarsi nelle vene una quantità maggiore di metadone. Per ottenerla ha minacciato il personale sanitario del SERD che, a quel punto, ha dovuto interrompere tutte le attività ambulatoriali.

Allertate le Forze dell’Ordine, dopo pochi minuti si sono presentati nella struttura sanitaria di via Appia Antica i Carabinieri della stazione di Porta San Sebastiano. Gli uomini dell’Arma, dopo una breve colluttazione, hanno bloccato ed ammanettato il trentenne.

L’uomo è stato arrestato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Si trova ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.