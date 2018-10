Torvaianica: tromba marina al largo di Villaggio Tognazzi

Il cielo nero, un vortice in lontananza e tanta paura. Non ha per fortuna provocato danni la tromba marina avvistata da tanti cittadini del litorale al largo di Villaggio Tognazzi. Tante le foto finite sui social, a mostrare quello che sembrava l'inizio di un nubifragio capace di provocare grossi danni.

Così per fortuna non è stato. Sul litorale sono caduti da questa notte 60 mm di pioggia. Un miglioramento è atteso, secondo le previsioni meteo, dalla tarda mattinata di domani.