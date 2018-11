La casa sul litorale è una centrale dello spaccio, sequestrati marijuana e hashish

Insospettiti dagli strani movimenti che avvenivano nei pressi di un'abitazione di un uomo noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga, i Carabinieri della Stazione di Torvaianica sono intervenuti per un controllo. Qui hanno bloccato un 39enne italiano, trovato con alcune dosi di hashish e marijuana.

I Carabinieri hanno poi perquisito la sua abitazione, sul litorale, rinvenendo altri 100 grammi di marijuana e 170 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi e pronti per essere venduti. Il 39enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.