Torvaianica: sorpreso a nascondere droga tra le sterpaglie, arrestato

Pur di eludere il controllo ha gettato la droga in una sterpaglia. Uno stratagemma che non è sfuggito ai Carabinieri della Stazione di Torvaianica che hanno arrestato un 23enne albanese, con precedenti, trovato in possesso di marijuana ed hashish.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale romano, l’uomo è stato notato mentre nascondeva una busta tra la boscaglia di via Arno, nei pressi di Campo Ascolano. Alla vista dei militari il giovane ha provato a far finta di nulla, ma una volta raggiunto e perquisito, è stato trovato in possesso di 155 grammi di marijuana e 207 di hashish in parte già divisi in singole dosi pronte per essere vendute.

Il giovane è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del processo con rito direttissimo.