Torvaianica: nascondeva droga in casa, 41enne in manette

E' stato "pizzicato" dai Carabinieri mentre in piazza Ungheria. Un uomo di 41 anni, con precedenti, è stato trovato in possesso di 280 grammi di hashish, arrestato e trattenuto in caserma in attesa di processo con rito direttissimo.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale laziale i Carabinieri hanno effettuato una serie di mirati controlli. I militari, incuriositi dai movimenti sospetti di un 41enne romano che, ormai da tempo, frequentava piazza Ungheria, hanno deciso di approfondire i controlli.

Nella sua abitazione hanno rinvenuto 280 grammi di hashish, in parte già suddivisa in singole dosi pronte per essere vendute, un bilancino di precisione ed il materiale idoneo al confezionamento delle singole dosi.