Torrevecchia, 9.99 euro a pacchetto: così supermercato vendeva mascherine non a norma

Proseguono i blitz in varie zone di Roma per verificare il rispetto delle norme in vigore per l'emergenza coronavirus. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Trastevere hanno denunciato a piede libero il titolare di un supermercato per frode nell'esercizio del commercio.

Con il supporto del reparto specializzato del Nas è stato infatti accertato che nel supermercato, con tanto di cartello che ne pubblicizzava l'offerta, erano state poste in vendita mascherine in tessuto non conformi, importate dalla Cina, ma pubblicizzate quali mascherine chirurgiche idonee alla protezione individuale.

Erano vendute in confezioni da 5 pezzi, prive di tracciatura del prodotto nonché di fogli illustrativi in lingua italiana, al prezzo di 9,99 euro a pacchetto. Nel complesso i Carabinieri di Trastevere hanno sequestrato 33.230 mascherine esposte alla vendita.