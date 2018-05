Torrevecchia: lancia barbecue dal terzo piano contro i carabinieri, poi tenta di accoltellarli

Prima ha lanciato un barbecue dal terzo piano, poi ha tentato di accoltellare i Carabinieri. E' successo a Torrevecchia, in via Pietro Gasparri dove un 51enne è stato arrestato e dovrà rispondere di tentato omicidio. Tutto è iniziato quando i militari del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in aiuto di una 73enne romana, in preda al panico perché il figlio, durante una banale lite, l'aveva dapprima minacciata con un coccio di vetro, poi aveva iniziato a distruggere le suppellettili dell'appartamento.

All'arrivo dei Carabinieri, l'uomo su di giri per abuso di alcol e droga, ha pensato bene di afferrare un barbecue che era sul terrazzino dell'appartamento al terzo piano e di lanciarlo contro i militari che, per poco, non sono stati centrati.

Una volta in casa, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzare l'esagitato solo dopo una violenta colluttazione, durante la quale il 51enne ha tentato di colpirli con un coltello a serramanico. Un militare dell'Arma si è accorto del tentativo di accoltellamento ed è riuscito a spostarsi ma il fendente gli ha comunque tagliato la giacca dell'uniforme e procurato una ferita lacero contusa al fianco. L'aggressore è stato poi ammanettato.