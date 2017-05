Cronaca Torrevecchia / Via Giorgio Spaccarelli

Torrevecchia: gestivano una piazza di spaccio nonostante i domiciliari, 3 arresti

Il blitz è avvenuto in via Giorgio Spaccarelli, una traversa di via di Torrevecchia. In tre in manette. Rinvenuti cocaina, hashish, marijuana e una pistola Luger P08 calibro 8