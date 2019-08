Torrenova, l'appartamento e base per lo spaccio di ecstasy e marijuana

Quattro persone arrestate per droga tra Tor Bella Monaca e Torrenova è il bilancio di un'attività straordinaria di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Compagnia di Frascati.

Un 51enne e un 34enne romani, entrambi con precedenti, sono stati arrestati perché sorpresi in via dell'Archeologia con decine di dosi di cocaina e hashish.

Un cittadino del Mali e un cittadino senegalese, entrambi di 25 anni, con precedenti, sono stati sorpresi nella loro abitazione di via Salmoiraghi in possesso di pasticche di ecstasy e dosi di marijuana.

In manette è finita anche una 33enne, di origini bosniache, domiciliata a Montecompatri in quanto destinataria di un ordine di carcerazione, emesso dell’ufficio di sorveglianza di Roma, dovendo espiare la pena residua di anni 2 e mesi 4 per il reato di furto in abitazione.