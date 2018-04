Torre Gaia: la casa diventa base dello spaccio, la droga era in camera da letto

Una casa come base dello spaccio. Succede a Torre Gaia dove proseguono incessanti i controlli degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino Nuovo per il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Gi investigatori lo scorso 23 aprile hanno individuato un'abitazione dove gli occupanti erano sospettati si dedicassero allo spaccio di droga.

Durante la perquisizione all'interno dell'appartamento, con l'ausilio del cane antidroga, in una borsa custodita in un armadio della camera da letto sono stati rinvenuti due pezzi di hashish del peso di 93 grammi. In manette due romani di 47 e 37 anni per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.