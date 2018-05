Spaccio a Torre Angela: trafficante preso dopo inseguimento, nell'auto 21 chili di droga

Continua la lotta allo spaccio a Torre Angela. Un trafficante è stato arrestato in via Iperione dopo un inseguimento. L'uomo, un nigeriano, nascondeva in auto 21 chili di marijuana trasportati a bordo di una vecchia Ford. Il ragazzo, alla vista di una pattuglia del Reparto Volanti, ha tentato la fuga. Raggiunto dopo un breve inseguimento è stato arrestato anche per aver colpito gli agenti.

Anche un altro pusher nigeriano è finito in manette: i poliziotti dei commissariati Porta Pia e San Lorenzo lo hanno fermato con 6 etti di marijuana mentre era in partenza per la Germania con il pullman di una linea low cost.

Altri quantitativi di droga sono stati sequestrati dagli agenti del Reparto Volanti nella zona del commissariato Esposizione, dove è stato arrestato un romano trovato con 13 grammi di marijuana e 6 di cocaina. Nella zona di Aurelio un ragazzo viterbesi è stato arrestato con circa 30 grammi tra hashish, marijuana e cocaina.