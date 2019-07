Cocaina nascosta nel contatore del gas, sequestrati 260 grammi di polvere bianca

Oltre due etti e mezzo di cocaina (260 grammi) nascosti nel contatore del gas. E' quanto hanno scoperto i carabinieri a Torre Angela. A finire in manette un uomo 41enne sorpreso dai militari dell'Arma con la polvere bianca all'interno della propria abitazione in via Carlantonio Grue.

L'arresto è arrivato nell'ambito dei controlli dei carabinieri nella zona del VI Municipio delle Torri. In tale ambito sono state arrestate per spaccio anche due donne di 35 e 48 anni.

La 35enne, già nota ai militari, nullafacente, sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., è stata “pizzicata” aggirarsi con fare sospetto in una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, con 20 dosi di cocaina e 100 euro in tasca, provento della pregressa attività di spaccio.

La 48enne, nullafacente e con precedenti specifici è stata controllata sempre nei pressi di una piazza di spaccio di via dell’Archeologia e trovata in possesso di 19 dosi di cocaina e 265 euro, ritenuti provento dell’illecita attività.