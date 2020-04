Caricato da un toro al centro carni: operaio portato in ospedale

Incidente sul lavoro questa mattina, poco dopo le 9.30, nel mattatoio di via Palmiro Togliatti, al Collatino. Un operaio di 56 anni, addetto all'abbattitura animali, è rimasto ferito da un toro che lo ha caricato colpendolo con il capo al petto e al braccio.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni e secondo quanto si apprende il 56enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Reparto Volanti e gli agenti del commissariato Prenestino.