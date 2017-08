Toro in autostrada: tre chilometri di coda a Roma Nord

Un toro maremmano in autostrada. Scena assurda nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, sull'autostrada A1, all'altezza della diramazione di Roma Nord. L'animale, secondo quanto informa la polizia stradale, è entrato in autostrada all'altezza del chilometro 526 e 500, percorrendo contromano in direzione sud più di un chilometro.

Panico tra gli automobilisti, bloccati per precauzione dalla polizia stradale. Il toro infatti, come è possibile vedere dalle foto concesse a RomaToday da Iryna Kepych, ha a lungo camminato tra le auto, impaurendo non poco i viaggiatori.

Immediato l'intervento degli agenti, tre pattuglie per la precisione, che hanno condotto l'animale fuori dalla sede stradale, permettendo la ripresa della circolazione. Tre i chilometri di coda formatisi, con inevitabili disagi per gli automobilisti.