Colpisce in testa il rivale con una bottiglia di vetro, poi aggredisce gli agenti intervenuti

Ha aggredito il rivale dopo una lite con una bottigliata in testa, quindi ha colpito i poliziotti intervenuti. E' successo ieri in tarda serata nella zona di Tormarancia. Sul posto sono arrivati gli agenti del Reparto Volanti, del Commissariato Tor Carbone e del Commissariato San Paolo, che hanno arrestato un romano di 39 anni.

L'uomo, già noto, è stato trovato in strada a torso nudo dai poliziotti e, appena li ha visti arrivare, ha iniziato a minacciarli. Con l'ausilio della volante del Commissariato Esposizione, sono riusciti però a bloccarlo. Nel frattempo è scesa in strada la vittima che aveva telefonato alla Polizia per chiedere aiuto. Ancora sporco di sangue, ha raccontato della lite avuta con il fermato che, dopo averlo seguito, aveva forzato la porta della sua abitazione e una volta dentro lo aveva colpito in testa con una bottiglia di vetro.

All’atto di salire sull’auto di servizio il 39enne ha iniziato a dare in escandescenza, minacciando i poliziotti e colpendoli con calci e pugni. Con non poca difficoltà è stato bloccato e fatto salire in auto mentre questo ha continuato a colpire con calci anche il veicolo di servizio.

Accompagnato negli uffici del Commissariato Tor Carbone è stato arrestato per resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché per danneggiamento aggravato ai Beni dello Stato. Il ferito invece è stato soccorso e accompagnato in ospedale per le cure del caso.