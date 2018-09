Pascolavano vicino i giardini pubblici, catturati due tori e quattro mucche

Due grossi tori e quattro mucche che pascolavano nei pressi dei giardini pubblici di Carpineto Romano, piccolo Comune della provincia romana. Sprovvisti di marchi auricolari sono stati catturati nei pressi di via San Sebastiano nelle giornata di mercoledì 19 settembre. Lo comunica il Sindaco Matteo Battisti.

Tori e mucche vicino i giardini pubblici

Gli animali, un toro di colore grigio di grosse dimensioni, uno nero di medie dimensioni e 4 mucche, sono stati appresi mediante l’utilizzo della teleanestesia e poi affidati ad una ditta. Le operazioni, che hanno avuto inizio fin dalle prime luci dell’alba protraendosi per la mattinata, si sono svolte in sinergia tra tutte le forze dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale della Città Metropolitana Roma Capitale) e del servizio veterinario della A.S.L. Roma 5.

Animali vaganti a Carpineto Romano

"Intendo ringraziare tutti i componenti della task force per il notevole impegno profuso e l’elevata professionalità dimostrata che, oggi (ieri ndr), hanno condotto ad un ulteriore risultato positivo che va ad aggiungersi a quelli già precedentemente ottenuti. L’attività posta in essere - scrive ancora il Sindaco di Carpineto Romano - rappresenta una risposta concreta dell’Amministrazione al fenomeno dei bovini vaganti sprovvisti di marchi auricolari con la finalità di arginarlo, pur nella consapevolezza che occorrerà adoperarsi sempre più per la sua definitiva soluzione. Quanto sopra - conclude Matteo Battisti - costituisce un segno tangibile del costante e crescente impegno che l’Amministrazione profonde per garantire e tutelare l’incolumità e la salute di tutti i cittadini".