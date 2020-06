Tor Tre Teste, entrano in ex call center abbandonato per occuparlo: persone sul tetto

Sono entrati in un edificio a vetri, quell'ex Omnia Network, una società di call center per occupare il palazzo ormai abbandonato da anni. Succede a Roma, nel quartiere di Tor Tre Teste, nell'edificio all'angolo tra via dei Berio e via Davide Campari.

Il blitz nell'ex call center

A dare l'allarme alcuni residenti che, notato il trambusto, hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto i carabinieri della compagnia Casilina che hanno quindi contattato il commissariato Prenestino, sul posto con il reparto antisommossa.

Sarà la Polizia di Stato, competente per materia, a trattare il caso. Nel frattempo alcune delle otto persone entrate nell'edificio per tentare l'occupazione, sono salite sul tetto del palazzo. A sorvegliare la zona anche un elicottero. Per supportare le operazioni sono intervenuti pure i vigili del fuoco.

Le reazioni politiche

"L'occupazione dell'edificio ex Omnia Network è l'ennesima vergogna, intollerabile. Chiediamo al Prefetto di Roma e alla Questura di intervenire per sgomberarlo immediatamente: tra centri per immigrati, campi nomadi e roghi tossici, questo quadrante della città ha già dato. Ora basta", dichiarano in una nota i consiglieri di Fratelli d'Italia, Fabio Sabbatani Schiuma e Christian Belluzzo, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia.