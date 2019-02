Lavori all'acquedotto: sabato senza acqua per i residenti della periferia nord est

Tor Sapienza, La Rustica, Casal Bruciato, Colli Aniene, Tiburtino e zone limitrofe alla periferia nord est della Capitale. Questi alcuni dei quartieri che sabato 16 febbraio potrebbero rimanere con i rubinetti a secco. Lo rende noto Acea ATO 2 per consentire degli interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio.

Per tale motivo sarà necessario sospendere il flusso idrico sulla condotta del Nuovo Acquedotto Vergine dalle ore 00:30 alle 24:00 di sabato 16 febbraio. Di conseguenza, durante tutta la giornata, si verificheranno mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle zone sopracitate del quadrante nord est della città.

Per ridurre il disagio agli utenti coinvolti, dalle ore 09:00 alle ore 22:00 di sabato 16 febbraio 2019 Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti zone: Piazza Cesare de Cupis; Viale Filippo De Pisis angolo Via di Tor Sapienza; Via Collatina angolo Via Giorgio De Chirico; Via Prenestina angolo Via di Tor Sapienza; Via Aretusa, 5; Largo Augusto Corelli; Piazza Riccardo Balsamo Crivelli.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

"Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua".

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.