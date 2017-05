Tor Sapienza: in auto con 98 dosi di eroina, vigili arrestano pusher

Sono stati fermati in via Emilio Longnoni 59 e ammanettati. In auto nascondevano 98 dosi di eroina. E' successo ieri pomeriggio quando gli agenti del Comando Generale PSO e all'Unità Operativa presso la Procura di Roma, hanno tratto in arresto due uomini di 23 e 47 anni, nel corso di un'indagine sul traffico illecito di stupefacenti



Appostati in zona Tor Sapienza, gli agenti hanno avvistato il primo, di nazionalità senegalese, che percorreva a piedi più volte lo stesso tratto di strada scambiando le dosi con alcuni clienti. Bloccati subito dopo, la scoperta dell'eroina, nascosta in un'auto in involucri di cellophane tra lo schienale e il sedile del passeggero. Sequestrati anche due cellulari e 680 euro.



Per i due sono scattate le manette con arresto in flagranza di reato. Trattenuti in custodia sono stati tradotti presso il Tribunale di Roma per il giudizio in direttissima.