Ladro ruba in appartamento, i proprietari lo bloccano in casa e lo fanno arrestare

E' stato sorpreso dai proprietari di casa mentre stava saccheggiando un appartamento a Tor Pignattara. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un marocchino di 20 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di "tentata rapina impropria".

Il giovane, dopo aver forzato la porta d'ingresso era riuscito a entrare nella casa di due cittadini del Pakistan, cominciando a rovistare in cerca di oggetti di valore. I due pakistani, che erano in casa lo hanno scoperto e, dopo aver chiesto aiuto al NUE 112, hanno fatto di tutto per trattenerlo.

Il ladro per cercare di fuggire ha anche afferrato una brocca di vetro, minacciando i padroni di casa. In pochi minuti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti disarmando il 20enne e ammanettandolo. Il ladro è stato, successivamente, rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.