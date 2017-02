Tor Lupara, in casa con due chili di cocaina

Due chili di droga e tre arresti. E' questo il bilancio di una operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato tre giovani di Fonte Nuova, già noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio e consumo di droga nella popolosa frazione di Tor Lupara, insospettiti da un continuo andirivieni di giovani da un androne di un palazzo di via Brennero, una volta in strada, hanno controllato un 29enne e 32enne del posto, rinvenendo sul primo 10 dosi di cocaina, già pronte per essere spacciate.

Con la successiva perquisizione domiciliare sono state poi sequestrate altre 10 dosi della stessa sostanza ed 800 euro in contanti. Continuando i controlli in un'altra abitazione di Tor Lupara in uso al 32enne ed abitata a un uomo di 35 anni di Mentana, sono stati trovati in una cassaforte occultata dietro a un pannello in legno, due panetti di un chilo ciascuno di cocaina, ancora da confezionare, oltre a 170 dosi della stessa sostanza.

I tre, tratti in arresto, sono stati tradotti presso il carcere romano di Rebibbia.