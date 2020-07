Tor De Cenci, gravi irregolarità edilizie: sequestrato immobile di 4 piani con 44 mini-appartamenti

Un immobile, esteso su una superficie di 3500 metri quadri in zona Tor De Cenci, è stato posto sotto sequestro dal IX Gruppo "Eur" della Polizia Locale di Roma Capitale.

Gravi le irregolarità, rilevate durante alcune opere di ristrutturazione, che hanno portato all'apposizione dei sigilli per l'intero edificio composto da quattro piani, compresi garage e negozi sottostanti.



Una trasformazione di locali commerciali in unità residenziali, in difformità alla documentazione presentata all’inizio dei lavori, è quanto hanno appurato gli agenti del Reparto Edilizia del IX Gruppo, diretti dal Dott. Angelo Giuliani: in fase di realizzazione 44 mini-appartamenti.

Deferito all'Autorità Giudiziaria il responsabile della società titolare dell'immobile per violazione delle norme in materia edilizia. Ulteriori indagini sono tuttora in corso in merito ai lavori in atto su 13 locali commerciali.