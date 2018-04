Sorpresi a spostare grossi sacchi da un'auto, trasportavano 20 chili di marijuana

Operazione antidroga della Polizia di Stato a Tor Bella Monca. Gli agenti della Squadra Mobile, durante il loro quotidiano servizio nelle vie del quartiere, hanno iniziato a seguire due uomini da loro individuati come sospetti. Si tratta di due albanesi di 29 e 27 anni.

I sospessi sono saliti su un'auto e si sono spostati in una via isolata dove, poco dopo, è arrivato un 56enne italiano, anche a lui in macchina. Il terzetto ha iniziato a spostare dei grossi sacchi dall’auto degli albanesi a quella dell'italiano.

Immediato l'intervento dei Falchi, questa la sigla della pattuglia della Squadra Mobile. I sacchi contenevano più di 20 chili di marijuana. I 3, tutti con pregiudizi penali inerenti gli stupefacenti, sono stati arrestati e messi a disposizione della Magistratura.