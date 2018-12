Tor Bella Monaca: eroina nascosta nel mobile, venduta al dettaglio avrebbe fruttato 50mila euro

Nascondeva in casa eroina pronta per lo spaccio. A conclusione di un mirato servizio di osservazione e pedinamento, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno fermato un 58enne romano, senza occupazione e con precedenti, sorpreso con alcune decine dosi di eroina e denaro contante nella tasca del giubbotto.

I Carabinieri hanno poi deciso di perquisire la sua abitazione, sempre in via dell’Archeologia, dove hanno rinvenuto, nascoste in un mobile della camera da letto, 1190 dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 400 g e altre banconote, ritenute provento dell’attività illecita. La sostanza stupefacente, venduta al dettaglio, avrebbe fruttato al pusher circa 50.000 euro. Il 58enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

In manette è finito anche un 26enne egiziano notato a cedere alcune dosi di droga ad un acquirente. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e 260 euro in contanti. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno sorpreso un 36enne romano e un 58enne, originario della provincia di Cosenza, a spacciare dosi di cocaina in via Agostino Mitelli. Sequestrate, trovate in loro possesso, circa 20 dosi di stupefacente e denaro contante. Identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo, quali assuntori, anche 3 acquirenti. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.