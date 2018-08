Tor Bella Monaca, aiuole come nascondiglio per la droga: arrestati due pusher

Aiuole come nascondiglio per le dosi di droga da spacciare agli acquirenti in transito. Due pusher, uno della provincia di Latina e uno moldavo, entrambi 22enni e senza fissa dimora, sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I carabinieri hanno notato dei movimenti sospetti nel corso di un servizio antidroga su via Giovanni Castano. In particolare i due giovani, dopo aver avvicinato alcuni coetanei, sono allontanati per raccogliere dalle aiuole circostanti diversi involucri da scambiare con denaro contante.

I carabinieri sono intervenuti bloccando i pusher e recuperando oltre 40 dosi di hashish e cocaina dai vari nascondigli. Nelle tasche dei fermati sono state rinvenute altre dosi e 530 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Gli acquirenti sono stati identificati e segnalati, quali assuntori, all’ufficio territoriale del governo di Roma, mentre gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.