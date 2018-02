Ingerisce ovuli di cocaina alla vista della polizia, nervoso viene incastrato dai raggi X

Dalla provincia di Viterbo a Roma per comprare la droga. Un uomo, già conosciuto agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, è stato fermato a bordo della sua autovettura per un controllo. Già ad inizio febbraio, l’uomo era stato notato dagli investigatori, girovagare per le vie di Tor Bella Monaca in direzione di via Giovanni Battista Scozza, nota piazza di spaccio, a bordo della stessa auto, dove venne controllato e trovato in possesso di cocaina.

Auto sospetta a Tor Bella Monaca

Nella serata del 19 febbraio, intorno alle 20:00, gli stessi uomini in borghese, mentre transitavano nelle vie del popoloso quartiere della periferia est della Capitale, hanno riconosciuto la macchina e il conducente che, fermato poco dopo, ha immediatamente riconosciuto i poliziotti.

Agitato alla vista della polizia

Sin da subito molto agitato, è stato trovato in possesso di denaro contate. Accompagnato negli uffici di Polizia per ulteriori accertamenti, l'uomo ha continuato ad essere molto nervoso.

Ovuli di droga nello stomaco

Gli agenti, insospettiti da tale inquietudine, hanno deciso di portarlo al Policlinico Tor Vergata, per effettuare una ecografia addominale dalla quale i sanitari hanno rilevato la presenza di 8 ovuli, risultati contenere rispettivamente cocaina ed eroina. Il 37enne, con numerosi precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.