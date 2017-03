Cucina da incubo: scarafaggi e topi in una pizzeria

Una vera e propria cucina da incubo, per parafrasare il più noto programma televisivo: topi, blatte, scarafaggi e cibi mal conservati in cumuli di immondizia. E' quanto hanno riscontrato nel pomeriggio di ieri nel Rione Monti gli agenti della Polizia di Roma Capitale durante normali controlli di polizia amministrativa in via Cavour. In particolare la Task Force del Comando Generale ha trovato blatte e ratti in una pizzeria e un minimarket adiacente, collegati da un passaggio. È stata fatta richiesta urgente di sopralluogo da parte della Asl, che, intervenuta sul posto, prenderà i provvedimenti del caso.

TOPI E SCARAFAGGI - È stata una scena impressionante quella che gli agenti hanno trovato quando sono entrati nella cucina del primo punto vendita, tale era la quantità di sporcizia, scarafaggi, cibi mal conservati e tracce dei roditori, che presumibilmente erano passati da un locale all’altro. Ulteriori accertamenti sono in corso per stabilire la regolarità dell’accesso tra i due esercizi commerciali. È emersa una frode in commercio legata ai cibi surgelati non riportati in menu.

CONTROLLI A MONTI - Questa è solo una delle verifiche che hanno interessato 10 negozi nel rione Monti, dove è stata rilevata da Aequa Roma l’evasione dei tributi locali per oltre 200.000 euro, tra imposte sui rifiuti e occupazioni di suolo pubblico non pagate.

VERBALI AMMINISTRATIVI - La Polizia Locale ha riscontrato inoltre violazioni per 50.000 euro, tra cui mancanza di impianto di smaltimento dei fumi delle cucine, attività di somministrazione che operavano abusivamente e insegne pubblicitarie non autorizzate.