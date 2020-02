E' il Tonnarello il ristorante chiuso a Trastevere: "Pochi giorni e torneremo ad essere più belli di prima"

E' il Tonnarello il ristorante chiuso a Trastevere dalla Polizia dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi. Muffa, sporcizia ed altre mancanze rese note ieri dalla Questura di Roma, omettendo il nome della struttura. [Qui la notizia]

A metterci la faccia è stato il locale stesso che ha scelto di commentare i fatti con un post su facebook in cui, pur ammettendo alcuni errori, si va all'attacco dei giornali: "Purtroppo all’invidia non ci si abitua mai e sopratutto alle speculazioni dei Giornali a cui, ahimè , faremo rispondere dagli avvocati".

Quindi i controlli e il merito delle contestazioni: "Rispettiamo i controlli sacrosanti delle autorità e ci dispiace di non essere stati trovati in perfetta forma. A breve rimedieremo: dobbiamo svecchiare due frigoriferi su 18 (un po’ di ruggine esterna), aggiungere delle pannellature in cantine del 700 (si con muffa, mea culpa) in cui teniamo solo detersivi, aggiungere un boiler, sistemare delle mattonelle saltate ed essere ancora più puliti di quanto non siamo da sempre".

E si arriva al punto contestato, ovvero il mancato lavaggio in lavastoviglie. Un passaggio, va ribadito, reso noto dalla Questura di Roma in un comunicato e riportato giustamente da tutti i giornali. "Tutte le osservazioni fatte dai controlli sono sacrosante, ma voglio ribadire che al contrario di quanto scritto da alcuni giornali: Mai nessuna posata o piatto è stato lavato a mano o peggio solo con acqua fredda, ne è mai stata pregiudicata la salubrità degli alimenti preparati".

La chiusura: "Potevamo sicuramente farci trovare meno impreparati e i controlli hanno fatto bene a tirarci le orecchie , impariamo e andiamo avanti . Pochi giorni e torneremo ad essere più belli di prima con buona pace di tutti quelli che ci invidiano".