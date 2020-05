Tomba di Nerone, passeggia in strada con una pistola nel borsello

Ieri notte, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trionfale hanno denunciato un 49enne polacco, senza occupazione e con precedenti, per detenzione abusiva di arma.

Transitando in via Ischia di Castro, i Carabinieri hanno notato l'uomo aggirarsi a piedi e lo hanno fermato per un controllo. Nel corso degli accertamenti è stato trovato in possesso di una replica perfetta di una pistola di fabbricazione tedesca e di un caricatore autentico, privo di munizioni e perfettamente funzionante, il tutto nascosto nel borsello che portava al seguito.

La successiva perquisizione a casa dell’uomo, nella stessa via, ha dato esito negativo. Il 49enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.