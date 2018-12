Spaccio a Tomba di Nerone: gemelli spacciatori finiscono in manette

Sono stati arrestati la vigilia di Natale quando la polizia ha fatto irruzione nel loro appartamento in zona Tomba di Nerone. In manette due gemelli 46enni. Al culmine di un'attività investigativa, gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo e del reparto volanti, hanno sottoposto a perquisizione l'appartamento dei due.

Le operazioni hanno portato al rinvenimento e al sequestro di 51 dosi di cocaina, svariato materiale per il confezionamento della droga e un ingente quantitativo di denaro di illecita provenienza. Arrestati per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in concorso, i gemelli spacciatori sono stati assicurati in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.