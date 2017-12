Irruzione armata nella casa di un pregiudicato per guadagnarsi il controllo del territorio

Armati di katane, pistola e coltelli hanno fatto irruzione nell'appartamento di un pregiudicato. Il tutto per guadagnarsi il controllo del territorio. E' successo a Tivoli Terme, quando i carabinieri hanno arrestato quattro cittadini egiziani e un italiano, tra i 30 e i 23 anni, che mediante una fitta sassaiola hanno infranto i vetri di una porta finestra e si sono introdotti nell'abitazione di un romeno di 30 anni, in regime degli arresti domiciliari che vive con la sorella.

I cinque, sotto la costante minaccia di bastoni, spade e di una pistola, hanno tentato di farsi consegnare dalle vittime una imprecisata somma di denaro in contanti, in cambio della loro protezione, esercitando in tal modo una carica intimidatoria volta a guadagnarsi il controllo del territorio.

Il rifiuto delle vittime ha fatto scaturire la reazione degli aggressori che hanno colpito al volto l'uomo e lo hanno ferito con un coltello alla mano destra.

Le immediate ricerche svolte dai Carabinieri della compagnia di Tivoli subito accorsi sul posto ha consentito di rintracciare i 5 aggressori ancora nelle vicinanze del luogo degli eventi.

Dal sopralluogo eseguito nel giardino dell'abitazione violata, i militari hanno rinvenuto un coltello ed un bastone ancora intrisi di sangue, mentre dalle successive perquisizioni presso le abitazioni degli arrestati sono stati rinvenuti 3 pugnali, 1 coltello, 1 taser a forma di tirapugni, 3 katane e 1 mazza da baseball.

I 5 aggressori, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia a disposizione dell'Autorità Competente competente.